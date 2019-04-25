، "دوري أبطال آسيا".. "السعوديون" جميعهم الأقرب للتأهل للدور التالي ،

محمد بن مسعود - الدمام - في ختام الجولة الرابعة من دور المجموعات

باتت الفِرَق الأربعة المتواجدة في دوري أبطال آسيا للموسم الحالي، الأقرب للتأهل للدور التالي عبر مجموعاتها؛ إذ يحتل الهلال المركز الأول في مجموعته، بعد مرور أربع جولات من أصل ستة؛ في حين يحتل كل من النصر والأهلي والاتحاد المركز الثاني كل في مجموعته.

الهلال في الصدارة

يُعد الفريق الأوفر حظًا للتأهل للدور التالي؛ إذ يحتل المركز الأول في مجموعته برصيد 9 نقاط بعد مرور أربع جولات، وتبقت للفريق نقطة واحدة؛ لضمان التأهل للدور التالي؛ إذ إن الفريق يحتاج فقط لتعادل من مباراتين.

يتواجد مع الهلال في مجموعته كل من الدحيل القطري صاحب المركز الثاني والأقرب للتأهل برفقة الهلال بسبع نقاط، ثم الاستقلال الإيراني صاحب المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا العين الإماراتي برصيد نقطتين.

عودة النصر

عاد النصر بقوة للمنافسة على حجز إحدى بطاقتيْ التأهل عن مجموعته عطفًا على نتائجه الأخيرة.. الفريق يحتل المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف ذوب آهن الإيراني الذي يملك 10 نقاط.

يحتاج النصر لفوز وتعادل؛ لضمان التواجد في دور الـ16؛ علمًا بأن ذوب آهن الإيراني ضَمِن التأهل؛ في حين يتنافس على البطاقة الثانية واحد من فِرَق النصر أو الزوراء العراقي أو الوصل الإماراتي.

حضور الاتحاد

يعد الاتحاد في وضعية مطمئنة إلى حد كبير بشأن تأهل الفريق للدور التالي في المسابقة؛ إذ يحتل المركز الثاني حتى الآن برصيد 7 نقاط بعد مرور أربع جولات، وفوز واحد للاتحاديين في المباراتين القادمتين سيكون إيذانًا له بالعبور لدور الـ16.

المنافسة على أشدها في مجموعة الاتحاد التي تضم إلى جواره الوحدة الإماراتي صاحب المركز الأول برصيد 9 نقاط، في حين يأتي لوكوموتيف الأوزبكي ثالثًا برصيد 4 نقاط، والريان القطري برصيد ثلاث نقاط في المركز الرابع والأخير.

تميز الأهلي

يقع الأهلي في واحدة من المجموعات القوية؛ نظرًا لتقارب مستوى الفِرَق؛ إذ يحتل الفريق السعودي المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط خلف السد القطري الذي يملك سبع نقاط.

فوز الأهلي في مباراة وتعادله في المباراة الأخرى؛ سيكون عنوانًا لتأهل الفريق للدور التالي؛ علمًا بأن باختاكور الأوزبكي صاحب المركز الثالث وبيرسبوليس الإيراني صاحب المركز الرابع، يتنافسان بقوة هما الآخران مع السد والأهلي لخطف تذكرتيْ العبور.