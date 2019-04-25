مصر: القبض على جانٍ دسّ مخدرات داخل أمتعة 3 مسنات قدمن للعمرة وألقي القبض عليهن في مطار جدة

ألقت السلطات المصرية في محافظة الشرقية القبض على رجل متهم بخداع ثلاث مسنات ومنحهن رحلات عمرة وإخفاء أقراص مخدرة داخل حقائبهن لتهريبها إلى المملكة. وألقي القبض على المتهم (34 عاماً) واثنين من معاونيه بعد محاولتهم الهرب والتخفي عن سلطات الأمن، ولا يزالون رهن التوقيف.

وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن المسنات الثلاث (63 و60 و70 عاماً) ألقي القبض عليهن من قبل أمن مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وعُثر داخل حقائبهن على 250 ألف قرص مخدر، على غرار واقعة الحاجة سعدية التي تم ضبطها منذ شهور، وأفرجت عنها السلطات الأمنية بعد إثبات براءتها. وكان الجاني قد أوهم السيدات الثلاث بأن رحلة العمرة مدفوعة التكاليف من قبل أحد المحسنين، وعند مغادرتهن للمطار وضع مع أمتعتهن ثلاث حقائب مليئة بالمخدرات في محاولة لتهريبها إلى أراضي المملكة.