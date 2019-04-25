اختفاء شاب خرج من منزل ذويه بجدة قبل يومين.. وأسرته تعلن مكافأة لمن يساعد في العثور عليه

اختفى شاب بعد خروجه من منزل ذويه في حي الحمدانية بجدة منذ يومين، دون أن يبلغ أحد عن وجهته ولم يستدل على مكانه حتى الآن، فيما أعلنت أسرته عن مكافأة مالية لمن يعثر عليه.

وأوضح أحد أفراد الأسرة أن قريبه ويدعى محمد سعد العتيبي وفقاً لـ “سبق”، غادر المنزل الإثنين الماضي بعد صلاة العشاء، واستقل مركبته (جيب تويوتا رقم اللوحة ل ب ن 8)، ولم يبلغهم بوجهته، وعقب فقدان التواصل معه على الهاتف الذي كان مغلقاً، أبلغوا الجهات الأمنية بالواقعة. وأضاف أن الجهات الأمنية كثفت حالياً عمليات البحث عنه، مناشداً مساعدتهم في البحث، ورصدوا مكافأة مالية لمَن يساعد في الاستدلال على مكانه، مطالباً مَن يعثر عليه بالتواصل معهم على الرقمين التاليين: (0555778921 ، 0559933088).