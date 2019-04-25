والد الملاح هاني أحد ضحايا تفجيرات سريلانكا يروي تفاصيل آخر لقاء له مع أسرته

روى والد الملاح السعودي “هاني” أحد ضحايا التفجيرات الإرهابية الأخيرة بسريلانكا تفاصيل آخر لقاء للفقيد مع أسرته، ووداعه لجميع أفراد عائلته وأسرة زوجته.

وقال المواطن ماجد عثمان إن ابنه تناول معهم وجبة الغداء الجمعة الماضية، وبعدها استأذن منهم لأنه سيذهب في رحلة إلى العاصمة السريلانكية كولمبو، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنه قام بتوديعهم وتوديع جدته وأعمامه، وأسرة زوجته وغادر.

وأوضح أن ابنه “هاني” البالغ من العمر 26 عاماً هو أكبر أبنائه وهو متزوج وله طفلان “ماجد وبلقيس” وأن البنت الصغرى ولدت قبل 3 أشهر، مضيفا أن مسؤولي الخطوط السعودية تواصلوا معه وأخبروه بأن ابنه وزميله مفقودان في كولمبو بعد حوادِث التفجيرات وأنه يجري البحث عنهما.

وأبان أن الخطوط رتبت له ولزوجته ولشقيقه للسفر إلى سريلانكا لمتابعة إجراءات البحث عن ابنهم، مشيراً إلى أن مسؤولي الخطوط كانوا حريصين على تخفيف وقع الصدمة عليهم.

وذكر المواطن ماجد أنه بعد وصولهم إلى سريلانكا أبلغهم مسؤولو الخطوط بأنهم لم يجدوا “هاني” بين المصابين، ومن ثم طلبوا منهم الذهاب معهم إلى المستشفى للبحث، وهناك شاهدوا ابنهم في ثلاجة الموتى.

وكانت الخطوط السعودية أعلنت أمس الأول الثلاثاء عن وفاة اثنين من ملاحيها في أحداث سريلانكا هما مدير المقصورة أحمد جعفري، والمضيف هاني عثمان، وذلك بعد أن كانت قد فقد الاتصال بهما عقب التفجيرات.