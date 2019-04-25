المرصد الفلكي يصدر بياناً بشأن رؤية هلال شهر رمضان

أصدر مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير، أمس الأربعاء، بيانًا بشأن الظروف العلمية لرصد هلال شهر رمضان لعام 1440هـ.

الظروف العلمية لرؤية الهلال

وجاء نص البيان كالتالي: ” سيقوم مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير إن شاء الله تعالی برصد هلال شهر رمضان 1440 هـ حسب تقويم أم القرى ويسر المرصد أن يبين الظروف العلمية لرؤية الهلال”. وأضاف المرصد: ” وهي كما يلي: بعد اتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6:29، وسيغرب القمر الساعة 6:05 قبل الشمس “.

الاقتران المركزي

وتابع:” بينما يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019م سيحدث الاقتران المركزي الساعة 1:45 صباحا، وستغرب الشمس الساعة 6:30 عند درجة 288، بينما سيغرب الهلال الساعة 7:01 مساءا عند درجة 286 شمال الغرب “. واستطرد المركز الفلكي:” أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وارتفاع 6.77، وإستطالة 9.43 درجة والله أعلم “.