«مدني المدينة» يحذر من عدم استقرار جوي ويحدد موعده

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، اليوم الخميس، من بعض المخاطر التي قد تصاحب التقلبات المناخية خلال الـ48 ساعة المقبلة.

وأوضح المتحدث الإعلامي لمدني المدينة المنورة العقيد خالد مبارك الجهني؛ أنه ورد تنبيه من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتأثر أجواء المنطقة -خاصةً المحافظات الساحلية والجنوبية- خلال يومي الجمعة والسبت المقبلين، بحالة عدم استقرار جوي، مع فرصةٍ لهطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة قد تصاحبها زخات من البرد ونشاط في الرياح المثيرة للغبار.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمدينة المنورة، المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، وتجنُّب أي سلوك لا تُحمَد عواقبه، مع أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن مناطق الخطر، كالأودية والشعاب؛ وذلك لما تشكله من مخاطر عالية على الأرواح والممتلكات.

وشددت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة على أهمية اتباع الإرشادات والتحذيرات التي ينشرها الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام وحساباته المعتمدة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وقال العقيد الجهني إن الدفاع المدني يعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية، ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة، وعلى تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كافة المخاطر، من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، المعنية بتدابير الدفاع المدني.

وكان الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، توقع -اليوم الخميس- بدء حالة جوية ممطرة غدًا الجمعة تستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أنها تشمل أجزاءً من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية، حتى الباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات الشمالية.

وأضاف الباحث في الطقس أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد، وأنه مُتوقَّعٌ أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة المكرمة بما فيها جدة، وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان.

من جانبها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة -في تقريرها عن حالة طقس اليوم الخميس- تكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات جازان وعسير والباحة حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وتنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، وتمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.