برنامج حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية للدورة الـ18

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، صدور نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019).

وأوضح البرنامج -عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر- أن التحقق من نتائج الأهلية للدورة الثامنة عشرة (شهر مايو 2019) يتم بالدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: http://ca.gov.sa.

وكان برنامج حساب المواطن أعلن في 21 أبريل الجاري أن معدل زيادة أعداد المستفيدين للدفعة السابعة عشرة في برنامج حساب المواطن (أبريل 2019) بلغ 0.3%، ليبلغ إجمالي أعداد المستحقين من أرباب أسر ومستقلين 3.77 مليون مستفيد، مقارنةً بالدفعة الماضية (مارس 2016)، التي بلغ عدد مستفيديها 3.76 مليون مستفيد.

وقال المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، إن إجمالي المبالغ المدفوعة في دفعة شهر أبريل لعام 2019، بلغ أكثر من 2.5 مليار ريال، ليصبح مجموع ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين البنكية منذ انطلاقة البرنامج حتى هذه الدفعة (أبريل 2019) 40 مليار ريال.

وأضاف القحطاني أن 44% من أرباب الأسر والمستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل في دفعة أبريل 2019، موضحًا أن عدد أرباب الأسر تجاوز 2.2 مليون، مُشكلين 61% من إجمال المستفيدين، فيما بلغ عدد المستقلين أكثر من 1.4 مليون مستفيد ليشكلوا ما نسبته 39%.

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وأشار إلى أن أرقام الدفعة بينت أن الإناث المستفيدات كربات أسر، شكلن 7%، فيما بلغت نسبة الذكور 93%، وشكَّل المستقلات الإناث 53%، فيما بلغت نسبة الذكور المستقلين 47%، ولفت إلى أن 84% من إجمال المستقلين البالغ عددهم 1.4 مليون، قد تحصلوا على الاستحقاق الكامل، فيما تحصل 16% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

وأكد القحطاني أن التسجيل متاح للجميع على مدار العام، بشرط تجاوز معايير الأهلية والاستحقاق، موضحًا أن دراسة الأهلية تتم شهريًّا بعد كل دفعة للمتقدمين المكتملة طلباتهم، قبل يوم 10 من الشهر القادم.

وكشف القحطاني، في وقت سابق، أن فريق مركز الاتصال استقبل على الرقم الموحَّد 19912 أكثر من 434 ألف اتصال في الربع الأول من عام 2019م؛ حيث بلغ متوسط سرعة الرد على الاتصال 15 ثانية فقط، فيما عمل مركز العمليات والتشغيل على معالجة أكثر من 58 ألف طلب تقني، وتعامل مع أكثر من 89 ألف اعتراض منذ بداية شهر يناير حتى نهاية شهر مارس من العام الجاري.

وأضاف أن عدد المستندات المتحقق منها، التي تمَّت مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة؛ بلغ أكثر من 129 ألف مستند بهدف ضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة ورفع كفاءة الدعم الحكومي في الفترة ذاتها، كما تم استقبال أكثر من تسعة آلاف طلب من خلال خدمة «صوتك مسموع». وبلغ عدد الاستفسارات والطلبات على منصة تويتر في الحساب الرسمي وحساب خدمة العملاء أكثر من 227 ألف طلب واستفسار.

وقال القحطاني إن جميع موظفي حساب المواطن، يسعون إلى تقديم المعلومة الصحيحة والخدمة الملائمة من منطلق حرصهم الدائم على خدمة مستفيدي البرنامج، واتضح ذلك جليًّا من سرعة الرد، بالإضافة إلى عدد المكالمات المستقبلة والمرسلة.