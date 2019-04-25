الخبير الحصيني: طقس ممطر يبدأ الجمعة ويستمر عدة أيام

توقع الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، حالة ممطرة تشمل عدة مناطق بالمملكة، مصحوبة بحبات برد ورياح نشطة، تبدأ غدًا الجمعة.

وقال الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- إن الحالة الجوية الممطرة المتوقعة، ستبدأ غدًا الجمعة وتستمر لعدة أيام، مشيرًا إلى أنها تشمل أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك والجوف وحائل ثم القصيم فالرياض ثم الشرقية، حتى الباحة وعسير وجازان، خاصةً المرتفعات الشمالية.

وأضاف الباحث في الطقس أن الأمطار المتوقعة ستكون متفاوتة الشدة من مكان إلى آخر، خفيفة إلى غزيرة، مصحوبة بحبات برد.

وأشار الحصيني إلى أنه متوقعٌ امتداد الأمطار إلى الكويت، كما يُتوقَّع أن تمتد الأمطار إلى سواحل مكة المكرمة، بما فيها جدة، وسواحل المدينة المنورة وسواحل تبوك وجازان.

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وأضاف أن موطن القوة والسيول المتوقعة سيكون على عسير، وما بين حائل والقصيم وتربة الطائف ومهد الذهب وما جاورها، مشيرًا إلى حدوث صواعق وحبات برد ورياح.

من جهة أخرى، وجه نظام الإنذار المبكر التابع لهيئة الأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا باستمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة على منطقة عسير، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية مستمرة حتى الساعة الخامسة بعد عصر اليوم.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت في تقريرها عن طقس اليوم الخميس، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات «جازان وعسير والباحة» حتى مرتفعات مكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن هناك نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، يحد مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية، حتى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأضافت أن مكة المكرمة ستسجل أعلى درجات الحرارة وتصل إلى 39 درجة مئوية. أما أدنى درجة حرارة فستكون من نصيب «حائل وطريف» وتُسجل 10 درجات مئوية.