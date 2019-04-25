مصرع امرأة دهسًا على يد ابنتها في جازان و«عاجل» تنشر التفاصيل

إثر خطأ في التحكم بمقود السيارة داخل فناء المنزل..
تحولت فرحة أسرة بشراء سيارة جديدة إلى مأتم، بعدما لقيت مواطنة مصرعها «دهسًا» على يد ابنتها خلال الحادثة التي وقعت داخل فناء منزل الأسرة بمدينة جيزان.
وكشفت مصادر لـ«عاجل» عن أن «الفتاة أرادت تعلم قيادة السيارة داخل فناء المنزل» دون أن تعلم أن هذه الخطوة ستنهي حياة والدتها.
وبينما تجلس على مقود السيارة، بادرت بدهس والدتها عن طريق خطأ في التحكم بمقود السيارة؛ حيث وقعت الحادثة المؤلمة أمام عينيها.
وأضافت المصادر أن الجهات المختصة باشرت الحادث واتخذت الإجراءات اللازمة، فيما تابعت فرقة للهلال الأحمر السعودي الحادث ونقلت المرأة «متوفاة» إلى المستشفى.
وأكد المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بيشي الصرخي؛ أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا بتعرض امرأة للدهس داخل حوش منزل الأسرة.
ويقع المنزل في مخطط 5 بمدينة جيزان. وعلى الفور تم توجيه فرقة إسعاف إلى موقع الحادث؛ حيث باشرت عملها.
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