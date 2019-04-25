السعودية اليوم / مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم مروحية في الفلبين



مانيلا 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأًصيب آخر اليوم عندما تحطمت مروحية خاصة في بلدة خارج العاصمة الفلبينية مانيلا.

وذكرت الشرطة الفلبينية في بيان لها اليوم أن المروحية سقطت المروحية في بركة سمك في مدينة مالولوس بإقليم بولاكان /35 كيلومترا شمال مانيلا/.

وأضافت الشرطة أن اثنين من الضحايا توفيا على الفور، ولفظ آخر أنفاسه الأخيرة خلال تلقي العلاج في مستشفى قريب ، مشيرة إلى أن السلطات لاتزال تعمل على تحديد سبب الحادث.

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13:55ت م

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