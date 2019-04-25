

الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

وقّعت الهيئة

ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب التجمع الصحي بمنطقة القصيم الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان بن سعود الشايع.

وأوضح الدكتور عبده، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد المقبولين سنوياً في برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الأسرة مع المحافظة وتحسين جودة المخرجات وذلك بالتعاون مع إحدى الكليات الملكية العالمية لطب الأسرة لتعزيز العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات العالمية في إنشاء وإدارة وتقييم أداء الأكاديميات بشكل منظم.

وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار زيادة نسبة القبول في شهادة الاختصاص السعودية بما يحقق استراتيجية الهيئة وتوجهاتها في رفع توفير مقاعد للدراسات العليا.

// انتهى //

13:47ت م

0082



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسوقّعت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم , اتفاقية تعاون مع التجمع الصحي بمنطقة القصيم، لإنشاء أكاديمية القصيم للدراسات العليا لطب الأسرة وذلك في مقر الهيئة بمدينة الرياض.ووقّع الاتفاقية من جانب الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد عبده، ومن جانب التجمع الصحي بمنطقة القصيم الرئيس التنفيذي الدكتور سلطان بن سعود الشايع.وأوضح الدكتور عبده، أن الاتفاقية تهدف إلى زيادة عدد المقبولين سنوياً في برنامج شهادة الاختصاص السعودية لطب الأسرة مع المحافظة وتحسين جودة المخرجات وذلك بالتعاون مع إحدى الكليات الملكية العالمية لطب الأسرة لتعزيز العملية التعليمية والاستفادة من الخبرات العالمية في إنشاء وإدارة وتقييم أداء الأكاديميات بشكل منظم.وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار زيادة نسبة القبول في شهادة الاختصاص السعودية بما يحقق استراتيجية الهيئة وتوجهاتها في رفع توفير مقاعد للدراسات العليا.// انتهى //13:47ت م0082

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التخصصات الصحية والتجمع الصحي بالقصيم توقعان اتفاقية لإنشاء أكاديمية للدراسات العليا لطب الأسرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.