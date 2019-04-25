السعودية اليوم / الطيران المدني يحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من متدربات برنامج قادة المستقبل



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

احتفت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الأول في مقر الهيئة، بتخريج الدفعة الرابعة من متدربات قادة المستقبل 2018م، التي خصصت هذه الدفعة بالكامل للكادر النسائي.

وأوضح مساعد الرئيس للخدمات المشتركة جمال بن عبدالله الفويرس، أن البرنامج يهدف إلى صقل وتأهيل المتدربات وفق أعلى المعايير، وحصولهم على التدريب في أفضل المراكز والمعاهد التدريبية لكسب الخبرات والمهارات وتطبيقها في مجال العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة.

من جانبه أفاد مدير عام الموارد البشرية الأستاذ عبد العزيز بن محمد العواد، بأن الخريجات أظهروا مهارات وكفاءات عالية بعد أن اكتسبوا الخبرات المطلوبة واستطاعوا تنمية مهاراتهم من خلال البرنامج.

وأبان أن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل المتميزات من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية، مؤكداً حرص الهيئة في رفع نسبة مشاركة المرأة

وأوضح العواد أن الهيئة حرصت على تقديم عدة مبادرات لتطوير ثقافة المنشأة وتحقيق الاستراتيجية المنشودة، مبيناً أن برنامج قادة المستقبل يأتي ضمن هذه المبادرات التي تهدف لتطوير الموارد البشرية في الهيئة ومنح بنات الوطن الفرصة الكاملة بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل علمي وفق معايير عالية المستوى، والعمل على تأهيلهم والاستثمار في طاقاتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة وتنمية قدراتهم، لافتاً إلى أن الخريجات تحصلوا على التدريب النظري، والتدريب على رأس العمل، وتم متابعتهم وتقييمهم بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل البرنامج.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في تطبيق برنامج قادة المستقبل عام 2015م، وتخرج من خلاله العديد من المتدربين المتميزين في مجالاتهم التخصصية والإدارية، واستطاعوا خلال الفترة الماضية تولي مناصب قيادية في إدارة المطارات والقطاعات الأخرى بالهيئة.

// انتهى //

13:47ت م

0080



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واساحتفت الهيئة العامة للطيران المدني أمس الأول في مقر الهيئة، بتخريج الدفعة الرابعة من متدربات قادة المستقبل 2018م، التي خصصت هذه الدفعة بالكامل للكادر النسائي.وأوضح مساعد الرئيس للخدمات المشتركة جمال بن عبدالله الفويرس، أن البرنامج يهدف إلى صقل وتأهيل المتدربات وفق أعلى المعايير، وحصولهم على التدريب في أفضل المراكز والمعاهد التدريبية لكسب الخبرات والمهارات وتطبيقها في مجال العمل في القطاعات المختلفة بالهيئة.من جانبه أفاد مدير عام الموارد البشرية الأستاذ عبد العزيز بن محمد العواد، بأن الخريجات أظهروا مهارات وكفاءات عالية بعد أن اكتسبوا الخبرات المطلوبة واستطاعوا تنمية مهاراتهم من خلال البرنامج.وأبان أن الهيئة عملت على تدريب وتأهيل المتميزات من حملة البكالوريوس والماجستير في المجالات التخصصية والإدارية، مؤكداً حرص الهيئة في رفع نسبة مشاركة المرأة السعودية حيث تم تخصيص هذه الدفعة من البرنامج بشكل كامل للكادر النسائي في إطار مواكبة التطورات المستقبلية وحرصاً على تمكين المرأة السعودية ورفع نسبة مشاركتها في سوق العمل.وأوضح العواد أن الهيئة حرصت على تقديم عدة مبادرات لتطوير ثقافة المنشأة وتحقيق الاستراتيجية المنشودة، مبيناً أن برنامج قادة المستقبل يأتي ضمن هذه المبادرات التي تهدف لتطوير الموارد البشرية في الهيئة ومنح بنات الوطن الفرصة الكاملة بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل علمي وفق معايير عالية المستوى، والعمل على تأهيلهم والاستثمار في طاقاتهم وإكسابهم الخبرات اللازمة وتنمية قدراتهم، لافتاً إلى أن الخريجات تحصلوا على التدريب النظري، والتدريب على رأس العمل، وتم متابعتهم وتقييمهم بشكل مستمر في كل مرحلة من مراحل البرنامج.يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني بدأت في تطبيق برنامج قادة المستقبل عام 2015م، وتخرج من خلاله العديد من المتدربين المتميزين في مجالاتهم التخصصية والإدارية، واستطاعوا خلال الفترة الماضية تولي مناصب قيادية في إدارة المطارات والقطاعات الأخرى بالهيئة.// انتهى //13:47ت م0080

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الطيران المدني يحتفي بتخريج الدفعة الرابعة من متدربات برنامج قادة المستقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.