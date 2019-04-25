السعودية اليوم / منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان تثمن دعم المملكة السخي لوكالة الأونروا دعما للاجئين الفلسطينيين



بيروت 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 إبريل 2019م واس

ثمّنت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الدعم السخي والمتواصل من المملكة العربية

وأشادت المنظمة في بيان لها اليوم، ب "التبرع المالي الذي أعلنه يوم أمس المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبد العزيز الربيعة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي ، لتمويل صندوق العسر الشديد، الذي يقدم خدمات صحية إضافية للمرضى الفلسطينيين في لبنان".

وأكدت المنظمة الفلسطينية في بيانها أن "التبرع الذي قدمته المملكة أمس جاء في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - للشعب الفلسطيني".

وقالت المنظمة إن "المملكة العربية السعودية كانت ومازالت أكثر الدول العربية والعالمية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية والإنسانية وأنّ الدعم الذي تقدمه المملكة شكل رافعة إنسانية وإخلاقية وعربية خففت معاناة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى وفيا لهذه المساعدات".

// انتهى //

13:45ت م

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بيروت 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 إبريل 2019م واسثمّنت منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان الدعم السخي والمتواصل من المملكة العربية السعودية لوكالة الأونروا دعما للاجئين الفلسطينيين .وأشادت المنظمة في بيان لها اليوم، ب "التبرع المالي الذي أعلنه يوم أمس المستشار في الديوان الملكي المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبدالله بن عبد العزيز الربيعة بقيمة 1.5 مليون دولار أمريكي ، لتمويل صندوق العسر الشديد، الذي يقدم خدمات صحية إضافية للمرضى الفلسطينيين في لبنان".وأكدت المنظمة الفلسطينية في بيانها أن "التبرع الذي قدمته المملكة أمس جاء في إطار الدعم المستمر الذي تقدمه قيادة المملكة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله - للشعب الفلسطيني".وقالت المنظمة إن "المملكة العربية السعودية كانت ومازالت أكثر الدول العربية والعالمية الداعمة للشعب الفلسطيني وقضاياه الوطنية والإنسانية وأنّ الدعم الذي تقدمه المملكة شكل رافعة إنسانية وإخلاقية وعربية خففت معاناة الشعب الفلسطيني الذي سيبقى وفيا لهذه المساعدات".// انتهى //13:45ت م0077

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