السعودية اليوم / المفوض العام لوكالة الأونروا يؤكد الاستمرار بتقديم الخدمات والمساعدات للاجئين الفلسطنيين



بيروت 20 شعبان 1440هـ الموافق 25 إبريل 2019م واس

أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا بيير كرينبول اليوم ، على إلتزام الوكالة باستمرار تقديم خدماتها ومساعداتها للاجئين الفلسطينيين وفق الولاية الممنوحة لها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعلن المفوض الأممي في تصريح له خلال اجتماعاته مع مسؤولين فلسطينيين في بيروت ، أن الأونروا تعمل بشكل دائم من أجل الإسراع في عملية إعادة إعمار مخيم نهر البارد شمال لبنان والعمل على إزالة كل ما يمكن أن يكون عائقاً أمام ما تبقى من إعادة الإعمار.

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13:39ت م

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