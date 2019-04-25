السعودية اليوم / جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تطلق أول مختبر افتراضي



جدة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أطلقت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية "كاوست" اليوم، أول مختبر افتراضي "vFabLab" كمنصة إلكترونية عبر الإنترنت، للتعليم عن بعد للمساعدة في التدريب على عمليات تصنيع أجهزة أشباه الموصلات وما يرتبط بها من تقنيات أشباه الموصلات المعدنية المكملة، الذي تم تطويره من قبل قسم العلوم والهندسة الحاسوبية الكهربائية والحسابية بالجامعة.

من جانبه أكد رئيس الجامعة الدكتور توني تشان، أن التعليم عن بعد يعد أداة مهمة لتوفير فرص تعليمية معززة للطلبة المتنقلين عالمياً، وتهدف "كاوست" إلى أن تكون لديها نظرة استشرافية تناسب مع هذا الهدف، مشيراً إلى أنه تمت أول مشاركة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية في التعليم عن بعد عام 2017 في قسم العلوم والهندسة الحاسوبية الكهربائية والحسابية، عندما شارك القسم و Blue Waters Online Course في إنتاج المقررات الإلكترونية المفتوحة (MOOC) حول الحوسبة عالية الأداء قدمها مدير مركز أبحاث الحوسبة الفائقة "ECRC" بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية البروفيسور ديفيد كيز، واليوم وبعد ذلك بعامين، جاء مختبر ""vFabLab" " الافتراضي ليأخذ بالتعلم الإلكتروني إلى مستوى أسمى.

وقال عميد قسم العلوم والهندسة الحاسوبية الكهربائية والحسابية بالجامعة البروفيسور معتز النزهي : إن المختبر الافتراضي هي فكرة مثيرة تأخذ فرعاً من العلوم لطالما كان محصوراً بتواجد مختبر باهظ التكلفة إلى أبعد الحدود بطريقة تتيح لنا تقاسم بنيتنا التحتية مع العالم، كما سيتم تقديم "vFabLab" في 24 أبريل خلال ندوة عبر الإنترنت تنظمها ويستضيفه معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات "IEEE".

وأفاد استاذ الهندسة الكهربائية بقسم العلوم والهندسة الحاسوبية الكهربائية والحسابية في "كاوست" الدكتور محمد مصطفى حسين، أن فكرة هذا المختبر استلهمت من الرؤية المتمثلة في إتاحة الوصول إلى آلاف الطلبة وغيرهم من المتحمسين الذين لا يستطيعون الوصول إلى مرافق الأبحاث باهظة الثمن.

ولفت الدكتور حسين إلى أن مختبر ""vFabLab" " الافتراضي يسعى لتوفير العنصر الأساسي المفقود في التعليم عبر الإنترنت والمتمثل في وحدة تجريبية من خلال المختبرات، مضيفاً أنه على مستوى الدراسات العليا يعد التعليم عن بعد بوابة للطلبة في جميع أنحاء العالم، تتيح الوصول المفتوح إلى المعرفة والتفاعل مع المواد التعليمية والمناهج المختلفة اختلافاً عميقاً عن تلك المعتادة.

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13:20ت م

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