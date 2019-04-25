السعودية اليوم / جامعة بيشة تستضيف لقاء علميا حول تعزيز الأمن الفكري



أبها 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

استضافت جامعة بيشة أمس، معالي الأمين العام لهيئة كبار العلماء الدكتور فهد بن سعد الماجد، في لقاء علمي بحضور معالي مدير الجامعة الدكتور أحمد بن حامد نقادي، وعدد من الوكلاء والعمداء بالجامعة.

واستعرض اللقاء جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - في تعزيز الأمن الفكري، والحفاظ على نسيج المجتمع ووحدة مكونات الوطن، ودور المؤسسات الأكاديمية في نشر الأمن الفكري وتوعية الطلاب والطالبات والمنسوبين فكرياً، ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية.

من جهة ثانية اطلع الدكتور الماجد على أبرز البرامج والأنشطة التي نظمتها إدارة التوعية الفكرية بالجامعة، في إطار تحقيق أهدافها المشتملة على تحصين البيئة الجامعية من الأفكار المنحرفة، وتعزيز قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف، وتعميق الانتماء الديني والولاء الوطني، وتحقيق الرؤية الشرعية والفكرية المؤصلة والمتزنة، وتشجيع المبادرات البحثية في القضايا الفكرية والاجتماعية المعاصرة.

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13:15ت م

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