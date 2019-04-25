السعودية اليوم / أمانة حائل تختتم فعالية أسبوع " الإبداع البلدي "



حائل 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

اختتمت أمانة منطقة حائل اليوم، فعالية أسبوع " الإبداع البلدي "وذلك بالتزامن مع أسبوع الإبداع العالمي " للإبداع والابتكار " لعام 2019م، الذي أقيم في مجمع جراند مول وجامعة حائل والمستشفى السعودي الألماني واستمر خمسة أيام، وذلك ضمن مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعزيز المشاركة المجتمعية والتواصل الفعال مع مختلف شرائح المجتمع تحقيقاً لرؤية المملكة ٢٠٣٠، في تحسين وتطوير الخدمات البلدية.

وأوضح أمين منطقة حائل المهندس إبراهيم بن سعيد أبو راس، أن الفعالية استهدفت التعريف بالجهود المبذولة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإشراك مختلف شرائح المجتمع في إيجاد الحلول الإبداعية للتحديات التي تواجه القطاع البلدي، وحصر الأفكار الإبداعية القائمة واستقطاب أفكار جديدة مع تحديد آلية مركزية لتوثيق الأفكار ومتابعتها، مؤكداً أن الفعالية لاقت إقبالاً وتفاعلاً من المواطنين والمقيمين في طرح ما لديهم من أفكار تطويرية وإبداعية تم تعبئتها عبر استبانة إلكترونية مخصصة على موقع الأمانة الإلكتروني.

وأضاف المهندس أبو راس أن المشاركات بلغت 411 مشاركة، تم رصد 71 فكرة إبداعية يجري دراستها من قبل المختصين، والنظر في مدى إمكانية الاستفادة منها وتطبيقها، مقدماً شكره وتقدیره لسمو أمير منطقة حائل وسمو نائبه، ولمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف على الدعم الدائم للقطاع البلدي في حائل ومحافظات ومدن المنطقة، منوهاً بجهود كافة الجھات المشاركة الحكومية والخاصة.

// انتهى //

13:15ت م

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