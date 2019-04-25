السعودية اليوم / اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر : تدهور الوضع الإنسانية في العاصمة الليبية طرابلس



جنيف 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر عن تدهور الأوضاع الإنسانية في العاصمة الليبية طرابلس والمناطق المحيطة بها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية .

وأوضحت اللجنة في بيان لها اليوم أن انقطاع الكهرباء المتكرر في مناطق الاشتباكات الحق الضرر بالمستشفيات ومحطات ضخ المياه .

من جهته قال رئيس مكتب اللجنة في ليبيا يونس رحاوي إن المناطق السكنية المكتظة بالسكان تتحول إلى ساحات قتال وبما يمثل خطراً علي المدنيين والعاملين في المجال الطبي والمسعفين الذين يعملون على انتشال الجرحى والمركبات التي تنقل المصابين.

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12:58ت م

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