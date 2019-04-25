أمانة عسير تستكمل سفلتة الطرق والإنارة في مربة

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - سعيد آل هطلاء - مربة عسبر

بدأت أمانة منطقة عسير ممثلة ببلدية مربة الفرعية، تنفيذ استكمال مشروع سفلتة وإنارة مخطط مربة الحكومي وقرى النبعة.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن تكلفة المشروع الذي يأتي ضمن مشروع استكمال سفلتة وإنارة مخطط مربة الحكومي وقرى النبعة قدرت بـ5.884.615 ريالاً وهي تحت التنفيذ حاليًا.

ولفت إلى أن أعمال السفلتة تأتي امتدادًا لمشاريع السفلتة التي تم انجازها بعدد من الأحياء والمخططات ولازال العمل جاري على استكمالها بالأحياء والمخططات بمربة.

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وتابع أن المخطط وجميع الأحياء في مربة لها أهمية استراتيجية، وأن ما تم من أعمال سفلتة يأتي ضمن اهتمامات الأمانة، مشيرًا إلى أن هناك حزمة من المشاريع الأخرى تتعلق بسفلتة طرق القرى والمراكز الإدارية بصدر وايلة وقرى الغيناء ولازالت تحت إجراءات الترسية.

وأضاف أن الأمانة تعمل جاهدة للارتقاء بجميع الطرق بمربة وفق أعلى المعايير والجودة.

وفي ذات السياق، بين الحميدي أنه تم الانتهاء من أعمال مشروع استكمال مبنى البلدية بمربة كما يتم تنفيذ عدد من الملاعب في مركز مربة، موضحًا أن هناك مشروع إنشاء للحدائق بمربة والذي يأتي ضمن مشاريع المشهد الحضري وسيتم تنفيذه في القريب العاجل.

ودعا أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي جميع المواطنين والمقيمين في مربة بالتعاون مع البلدية وذلك بالإبلاغ عن أي ملاحظات فيما يخص الخدمات البلدية عبر قنوات الأمانة التفاعلية والتي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى على مدار اليوم، عن طريق خدمة 940، مضيفًا أن الأمانة طورت خدمة 940 حيث يمكن للمستفيد أن يرفع البلاغ بشكل أسهل وأسرع لمركز البلاغات والطوارئ 940 في أمانة منطقة عسير.