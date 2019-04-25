الصندوق العقاري: سنُسخِّر كافة التقنيات لنسهل تملك المستفيدين لمنازلهم

2019-04-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد المشرف العام على الصندوق العقاري، خالد العمودي خلال مؤتمر القطاع المالي الذي تستضيفه الرياض، اليوم الخميس، مواصلة العمل في الصندوق على تسخير كافة الإمكانات والتقنيات لخلق المزيد من البرامج والتطبيقات الخاصة التي تعمل على تسهيل رحلة المستفيدين في تملك منازلهم.

وانطلقت أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأربعاء، وتستمر حتى اليوم الخميس، بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، بحضور وزراء ومسؤولين وكبار التنفيذيين في البنوك والمؤسسات المالية السعودية والإقليمية والعالمية.