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911 يفتح باب تأهيل المقاولين للمشاركة في مشروع أنظمة المركز بالرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن فتح باب تأهيل المقاولين للمشاركة في مشروع أنظمة المركز بالرياض.
وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية: ترغب وزارة الداخلية ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية في تأهيل المقاولين؛ حتى يتسنى للمقاولين لاحقًا المشاركة في التقديم على مشروع أنظمة مركز العمليات الأمنية الموحدة في منطقة الرياض”.
وأضاف: وعلى الشركات المصنفة في مجال الأعمال الإلكترونية والاتصالات الراغبة في التأهيل، طلب وثيقة التأهيل عبر البريد الإلكترونية [email protected]
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