2019-04-25

911 يفتح باب تأهيل المقاولين للمشاركة في مشروع أنظمة المركز بالرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن فتح باب تأهيل المقاولين للمشاركة في مشروع أنظمة المركز بالرياض.

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وقال المركز الوطني للعمليات الأمنية: ترغب وزارة الداخلية ممثلة في مكتب تحقيق الرؤية في تأهيل المقاولين؛ حتى يتسنى للمقاولين لاحقًا المشاركة في التقديم على مشروع أنظمة مركز العمليات الأمنية الموحدة في منطقة الرياض”.

وأضاف: وعلى الشركات المصنفة في مجال الأعمال الإلكترونية والاتصالات الراغبة في التأهيل، طلب وثيقة التأهيل عبر البريد الإلكترونية [email protected]