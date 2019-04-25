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رحلة نجاح جديدة.. “من الحرم” يقود ناصر حبتر إلى جائزة مكة للتميز
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
بإطلالته المؤثرة وكلماته المدروسة بعناية استطاع الزميل الإعلامي ناصر حبتر حصد جائزة مكة للتميز، فرع التميز الاجتماعي، وذلك نظير تنفيذ البرنامج التلفزيوني “من الحرم” بالقناة السعودية الأولى للالتقاء بالمعتمرين لتسليط الضوء على الجهود والخدمات المقدمة من الدولة بكافة قطاعاتها للمعتمرين وزوار بيت الله الحرام في شهر رمضان المبارك.
وسطر ناصر حبتر بفوزه بهذه الجائزة رحلة نجاح جديدة تنضم إلى سلسلة نجاحات وتميز مستمرة في مجال الإعلام لسنوات من ضمنها صحيفة الوطن إلى التلفزيون السعودي.
وكرم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، بحضور نائبه الأمير بدر بن سلطان، يوم أمس الأربعاء، الفائزين بجائزة مكة للتميز في دورتها العاشرة.
وفي أول تعليق له بعد الفوز بالجائزة، قال ناصر حبتر: اللهم لك الحمد مناسبة عظيمة تحمل اسم بلد عظيم مكة المكرمة وزاد الشرف بتلك الكلمات من راعي الجائزة جزل الحرف ومن أوجز الكلمات وأوصل معناها بسهل ممتنع شكرًا إمارة منطقة مكة المكرمة.. شكرًا لكل من وضع ثقته في شخصي البسيط بمشاعر صادقة.
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