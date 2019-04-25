الان تتابع الغفيص يرفع شكره لمقام خادم الحرمين وسمو ولي العهد على مواساتهم في وفاة والده والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:
رفع معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع-يحفظهم الله- على تعزيتهم ومواساتهم في وفاة والده الشيخ ناصر الغفيص رحمه الله.
كما قدم شكره لأصحاب السمو الأمراء وسماحة مفتي عام المملكة وأصحاب الفضيلة وأصحاب المعالي والسعادة على تعازيهم ودعواتهم ومشاعرهم النبيلة في وفاة والده؛ سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنه فسيح جناته؛ وأن يحفظ الجميع ولايريهم مكروهاً و أن يكتب لهم الأجر والمثوبة.
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