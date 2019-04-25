حريق في مصنع لتدوير المخلفات بألمانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ديلمنهورست

تسبب حريق اندلع في أحد مصانع تدوير المخلفات في ألمانيا في خسائر مادية تقدر بنحو 3 ملايين يورو.

وبحسب بيانات السلطات أمس اندلع الحريق في المصنع ببلدة ديلمنهورست بالقرب من مدينة بريمن غرب ألمانيا، وأتى بالكامل على محتوياته من نفايات كبيرة وأوراق.

ولم يعرف بعد سبب وقوع الحريق. وشارك 100 رجل إطفاء في السيطرة عليه حتى تمكنوا من إطفائه تماما في ساعة مبكرة من صباح أمس. واضطر السكان المحيطون بالمصنع لإغلاق نوافذ وأبواب منازلهم بسبب الدخان الكثيف الناجم عن الحريق.