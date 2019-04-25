تفجير قنبلة من مخلفات الحرب العالمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ريجنسبورج

أجرى خبراء المفرقعات في ألمانيا تفجيرا محكما لقنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية في ساعة مبكرة من صباح أمس في مدينة ريجنسبورج جنوب البلاد.

وبحسب بيانات الشرطة اضطر نحو 4500 فرد إلى مغادرة منازلهم وقت تفجير القنبلة. وشارك في عملية الإعداد للتفجير مئات من أفراد الشرطة وقوات الإطفاء والإغاثيين.

وعثر على القنبلة التي تزن 250 كيلوجراما خلال أعمال بناء، وجرى إخلاء المنازل وتطويق الشوارع المحيطة بموقع القنبلة.