«خلايا قاتلة» تكافح سرطان الدم الحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - بانكوك

أعلنت كلية الطب بجامعة تشولا لونجكورن في تايلاند عن تحقيق نتائج إيجابية من وراء استخدام «الخلايا القاتلة»، وهي أنواع نادرة من خلايا كريات الدم البيضاء في مكافحة سرطان الدم الحاد.

وذكرت صحيفة «بانكوك بوست» أمس نقلا عن الكلية أن هذه الطريقة هي جزء من العلاج المناعي، وهو علاج للسرطان يستخدم جهاز المناعة الخاص بالمريض لمحاربة الأورام بدلا من التقنيات الأكثر شيوعا للقضاء على الخلايا الخبيثة بالإشعاع أو العقاقير.

وأثنى الخبراء في مستشفى الملك تشولالونجكورن التذكاري على عملهم ووصفوه بأنه خطوة مبتكرة تجاه علاج سرطان الدم (لوكيميا) في البلاد بعد النجاح في مضاعفة عدد الخلايا القاتلة لبناء «جيش» من الخلايا كبير بما يكفي لمواجهة المرض داخل أجساد المرضى.