شبكة عالمية لتوصيل الأدوية باستخدام طائرات بدون طيار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ كيب تاون

دشنت غانا أمس أكبر شبكة في العالم لتوصيل أدوية ولقاحات مطلوبة على نحو عاجل باستخدام طائرات بدون طيار، وذلك لتزويد 12 مليون شخص باللقاحات والأدوية المنقذة للحياة.

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وقال رئيس غانا، نانا أكوفو أدو، عند تدشين الخدمة في بلدة أوميناكو شرق البلاد، والتي يوجد بها أحد مراكز التوزيع الأربعة لإطلاق الطائرات بدون طيار «يجب ألا يموت أي شخص في غانا لأنه لا يستطيع الحصول على الأدوية التي يحتاجها في حالات الطوارئ».

وتستخدم الخدمة طائرات بدون طيار لتوصيل 148 منتجا من أكياس الدم والأدوية المنقذة للحياة واللقاحات، وتديرها شركة «زيبلاين» للروبوتات التي تتخذ من منطقة «سيليكون فالي»، وادي السيليكون بولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرا لها، وذلك بدعم من وزارة الصحة في غانا والتحالف العالمي للقاحات والتحصين «جافي».

وقال الرئيس التنفيذي لجافي سيث بيركلي إن الطائرات يمكنها حمل ما يصل إلى 8ر1 كيلوجرام من السلع وتسير بسرعة 110 كيلومترات في الساعة، وستكون مفيدة في حمل أدوية الطوارئ مثل لقاحات داء الكلب أو الأدوية المضادة لسموم الثعابين، وهي حالات تفرق كل دقيقة في إنقاذها.