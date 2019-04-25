الأرصاد تحذر المواطنين والمقيمين في منطقة عسير من أمطار غزيرة حتى هذا الموعد

وجهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الخميس، تحذيراً لمنطقة عسير من هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة يصاحبها زخات من البرد ورياح مثيرة للأتربة والرمال، ومن الممكن أن تصل إلى جريان السيول.

وتابعت الهيئة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” بأن هذه الحالة الجوية التي تشهدها منطقة عسير بدأت من الساعة 12:00 م على أن تكون نهايتها عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، مشيرة بأن هذه الحالة ستتضمن “النماص، خميس مشيط، أبها، تنومة، رجال ألمع، السودة، محائل، ظهران الجنوب بلقرن، الأجزاء المجاورة لها”.

لذا ناشد العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي، المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني بعسير جميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر والحيطة والالتزام بالتعليمات والإرشادات منعاً للوقوع في المخاطر المصاحبة للحالات الماطرة وأيضاً عدم التواجد في أماكن تجمعات المياه.