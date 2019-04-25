محمد بن مسعود - الدمام - قالت: الأمر لا يتطلب مراجعة أي فروع بالمنطقة أوضحت السعودية للكهرباء، أنها تستقبل طلبات عملائها بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم ومنشآتهم بالمنطقة إلكترونيًّا عبر منصة "بلدي". ولفتت الشركة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن الأمر لا يتطلب من العميل مراجعة أي من فروعها بالمنطقة. "الكهرباء" تستقبل طلبات عملائها بحائل عبر "بلدي" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25 أوضحت السعودية للكهرباء، أنها تستقبل طلبات عملائها بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم ومنشآتهم بالمنطقة إلكترونيًّا عبر منصة "بلدي". ولفتت الشركة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن الأمر لا يتطلب من العميل مراجعة أي من فروعها بالمنطقة. Advertisements 25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440 12:29 PM قالت: الأمر لا يتطلب مراجعة أي فروع بالمنطقة قالت: الأمر لا يتطلب مراجعة أي فروع بالمنطقة أوضحت السعودية للكهرباء، أنها تستقبل طلبات عملائها بإيصال التيار الكهربائي لمنازلهم ومنشآتهم بالمنطقة إلكترونيًّا عبر منصة "بلدي". ولفتت الشركة عبر حسابها في "تويتر"، إلى أن الأمر لا يتطلب من العميل مراجعة أي من فروعها بالمنطقة. ، "الكهرباء" تستقبل طلبات عملائها بحائل عبر "بلدي" ،

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