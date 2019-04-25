، تعرف على جدول إمامة التراويح والتهجد بالحرم المكي خلال رمضان ،

محمد بن مسعود - الدمام - "السديس" اعتمد الجدول.. بينهم "الشريم" و"الدوسري" و"الجهني" و"بليلة" و"المعيقلي"

اعتمد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس جدول إمامة المصلين لصلاتي التراويح والتهجد في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام.

وسيؤم المصلين في الليلة الأولى من رمضان في العشر تسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، وفي العشر تسليمات الأخيرة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وفي الليلة الثانية الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، والشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، وفي الليلة الثالثة الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، ثم يتعاقب الأئمة على بقية أيام الشهر الفضيل حتى ليلة العشرين من الشهر الكريم.

وسيؤم المصلين في صلاة التراويح للعشر الأواخر من شهر رمضان الخمس التسليمات الأولى الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والشيخ عبدالله بن عواد الجهني، وسيؤم المصلين في ليلة تختيم القران الكريم في الخمس تسليمات الأولى الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.

في حين سيؤم المصلين في صلاة التهجد ليلة الحادي والعشرين والثالث والعشرين والخامس والعشرين والسابع والعشرين الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم في التسليمات الثلاث الأولى، والشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس في التسليمتين الأخيرتين مع الشفع والوتر، أما ليلة التاسع والعشرين فسيؤم المصلين الشيخ الدكتور ياسر بن راشد الدوسري، والشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني.

وسيؤم المصلين في ليلة الثاني والعشرين والرابع والعشرين والسادس والعشرين والثامن والعشرين والثلاثين الشيخ بندر بن عبدالعزيز بليلة، والشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي.