، "فيصل المشاري": نتحدث مع الوزارة لتحديد مستويات المعلمين.. خبير ومتقدم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال لـ"الخليج 365": مشروع "رخص المعلمين المهنية" لم يتعثر.. ننتظر لائحة الوظائف

نفى رئيس هيئة تقويم التعليم الأمير الدكتور فيصل المشاري، أن يكون مشروع الرخص المهنية للمعلمين قد تعثر؛ وإنما هو مرتبط بصدور لائحة الوظائف التعليمية، التي نصت على ما يتعلق بالترخيص المهني؛ كاشفاً لـ"الخليج 365" عن مبادرة هيئة تقويم التعليم والتدريب خلال الفترة المقبلة في إتاحة المجال للمعلمين الراغبين في الترقي كدرجة مهنية لمستويات أعلى؛ مشدداً على أنهم في الهيئة "لا يهتمون بقضية الترخيص والرخص المهنية للمعلمين والمعلمات، بقدر اهتمامهم أن يكون لديهم حافز للتقدم والتطور في سلم الدرجات المهنية".

وقال لـ"الخليج 365" على هامش ملتقى تدشين المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام، اليوم، بحضور الدكتور أحمد العيسى المستشار بالديوان الملكي ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، ونائب وزير التعليم الدكتور عبدالرحمن بن محمد العاصمي، وقيادات التعليم من مديري الجامعات ومديري إدارات التعليم: "المشروع لم يتعثر؛ وإنما تأخر في انتظار صدور لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، والتي نصت على ما يتعلق بالترخيص المهني".

واستدرك: "لكننا الآن بدأنا الحديث مع وزارة التعليم في أننا نحصل على فوائد وإيجابيات نظام الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات؛ من أجل تحديد المعلمين الذين يصلون إلى مستويات أعلى سواء المستوى المتقدم أو المستوى الخبير كتهيئة.

وأضاف: "الآن مستويات المعلمين واحدة وغير محددة، لا نعلم من هو المعلم في مرتبة الممارس، أو المعلم المتقدم، أو المعلم الخبير؟"؛ مبيناً: "سنسعى في هيئة تقويم التعليم والتدريب في الفترة القادمة -إن شاء الله- لإتاحة الفرصة والمجال لمن يرغب من المعلمين في الترقي كدرجة مهنية في التدريس لمستويات أعلى؛ إذ تتوفر لدينا الأدوات الجاهزة وسيكون التطبيق مبدئيًّا".

وتابع: "نحن في الهيئة لا نهتم بقضية الترخيص والرخص، بقدر اهتمامنا أن يكون لدى المعلمين والمعلمات حافز ودافع للتقدم والتطوير في سلم الدرجات المهنية".

يُذكر أن وزارة التعليم كانت قد حددت عام 2016 مجموعةً من المعايير المهنية لاعتمادها لرخص المعلمين والمعلمات، والتي أسهم في بنائها آنذاك قرابة 30 ألفاً من المعلمين والمعلمات في السعودية، وتفاعل أكثر من 10 آلاف من المعلمين والطلاب وأولياء الأمور وأفراد المجتمع.

وتشمل الرخص 4 فئات، هي "المعلم الخريج" وهو المتخرج في برنامج إعداد المعلمين والمنضم حديثًا للمهنة، و"الممارس" وهو المعلم الذي أكمل فترة التجربة بنجاح وتم الترخيص له، و"المتقدم" وهو المعلم الذي يمتلك فهمًا واسعًا في التدريس ويظهر ممارسات عالية الجودة، و"الخبير" وهو المعلم المثالي الذي يمتلك فهمًا واسعًا في التدريس وهو معلم قائد وصاحب مبادرات.