، لأول مرة منذ أكتوبر.. النفط يتخطى حاجز الـ75 دولاراً ،

محمد بن مسعود - الدمام - العقوبات الأمريكية حرمت إيران من 10 مليارات دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى 75 دولاراً للبرميل، الخميس، وذلك للمرة الأولى منذ أكتوبر 2018، وسط تشديد العقوبات على إيران.

ووفقاً لوكالة "رويترز"، صعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى ذروة 2019 عند 75.01 دولاراً للبرميل، وسجلت 74.90 دولاراً في الساعة 0705 بتوقيت غرينتش، مرتفعة 33 سنتاً بما يعادل 0.4% عن أحدث إغلاق لها.

وسجلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 65.89 دولاراً للبرميل، دون تغير عن التسوية السابقة.

وصعدت عقود الخام إلى ذرى 2019 في وقت سابق من الأسبوع الجاري، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها ستنهي جميع الإعفاءات الممنوحة من العقوبات المفروضة على إيران، مطالبة الدول بوقف استيراد النفط من طهران بدءا من أول مايو، أو مواجهة إجراءات عقابية من واشنطن.

وقال المحللون لدى "كابيتال إيكونوميكس" في مذكرة: عقب قرار الولايات المتحدة بتشديد عقوباتها على إيران، زدنا توقعنا لنهاية العام لخام برنت من 50 دولاراً إلى 60 دولاراً للبرميل.

وقال مسؤول أمريكي لوسائل الإعلام إن العقوبات الأمريكية حرمت حكومة إيران من إيرادات نفطية تتجاوز عشرة مليارات دولار، منذ أعلن الرئيس دونالد ترامب الخطوة للمرة الأولى في مايو الماضي.

وقال برايان هوك الممثل الأمريكي الخاص لإيران والمستشار الكبير لوزير الخارجية: قبل العقوبات. كانت إيران تجني ما يصل إلى 50 مليار دولار سنوياً من إيرادات النفط.

وأضاف: نُقدر أن عقوباتنا حرمت النظام بالفعل من أكثر من 10 مليارات دولار منذ مايو 2018.