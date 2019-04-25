، "محافظ شقراء" يلتقي وفد اتحاد الرياضات اللاسلكية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - الْتقى محافظ شقراء عادل البواردي وفدًا من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد برئاسة سعود الفغم، في مكتبه بشقراء.
وقدّم "الفغم" خلال اللقاء شرحًا موجزًا عن نشاطات الاتحاد واستراتيجيته لنشر الرياضات اللاسلكية وتطويرها؛ في ظل رؤية المملكة 2030 والسبل الكفيلة بذلك، وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بتعاون الاتحاد مع الجهات الحكومية في سبيل زيادة عدد ممارسي هذه الرياضات وتوطين صناعتها.
وأبدى "البواردي" استعداده لدعم هذا التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه النهوض بهذه الرياضة وانتشارها في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء، تَسَلّم محافظ شقراء درعًا تذكاريًّا من رئيس الاتحاد بهذه المناسبة.
"محافظ شقراء" يلتقي وفد اتحاد الرياضات اللاسلكيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-04-25
الْتقى محافظ شقراء عادل البواردي وفدًا من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد برئاسة سعود الفغم، في مكتبه بشقراء.
وقدّم "الفغم" خلال اللقاء شرحًا موجزًا عن نشاطات الاتحاد واستراتيجيته لنشر الرياضات اللاسلكية وتطويرها؛ في ظل رؤية المملكة 2030 والسبل الكفيلة بذلك، وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بتعاون الاتحاد مع الجهات الحكومية في سبيل زيادة عدد ممارسي هذه الرياضات وتوطين صناعتها.
وأبدى "البواردي" استعداده لدعم هذا التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه النهوض بهذه الرياضة وانتشارها في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء، تَسَلّم محافظ شقراء درعًا تذكاريًّا من رئيس الاتحاد بهذه المناسبة.
25 إبريل 2019 - 20 شعبان 1440
12:22 PM
الْتقى محافظ شقراء عادل البواردي وفدًا من الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بُعد برئاسة سعود الفغم، في مكتبه بشقراء.
وقدّم "الفغم" خلال اللقاء شرحًا موجزًا عن نشاطات الاتحاد واستراتيجيته لنشر الرياضات اللاسلكية وتطويرها؛ في ظل رؤية المملكة 2030 والسبل الكفيلة بذلك، وتمت مناقشة الأمور المتعلقة بتعاون الاتحاد مع الجهات الحكومية في سبيل زيادة عدد ممارسي هذه الرياضات وتوطين صناعتها.
وأبدى "البواردي" استعداده لدعم هذا التعاون والتنسيق في كل ما من شأنه النهوض بهذه الرياضة وانتشارها في المحافظة.
وفي نهاية اللقاء، تَسَلّم محافظ شقراء درعًا تذكاريًّا من رئيس الاتحاد بهذه المناسبة.
، "محافظ شقراء" يلتقي وفد اتحاد الرياضات اللاسلكية ،
المصدر : الخليج 365
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