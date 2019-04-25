، "مدن" تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمنتج تمويلي ،

محمد بن مسعود - الدمام - اتفاقية مع أحد البنوك بسقف يصل إلى مليار ريال.. خدمات نوعية

وقّعت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، اتفاقية مع أحد البنوك العاملة في المملكة، لإطلاق منتج تمويلي مشترك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بالمملكة، بسقف يصل إلى مليار ريال.

وأوضح مدير عام "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، عقب توقيعه الاتفاقية مع العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للبنك ريان بن محمد فايز، أن "مدن" تستهدف من خلال استراتيجيتها الجديدة، تقديمَ خدمات نوعية لدعم رواد الأعمال والصناعيين، والتي تشمل الحلول المالية المبتكرة لكي تلبي خطط تمكين الصناعة، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

وأكد "السالم" أن الاتفاقية تستهدف توفير حِزَم تحفيزية متنوعة، وتعزيز الأنشطة المساندة كالخدمات اللوجستية الداعمة لرفع مساهمة المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في المحتوى المحلي، وفي الناتج المحلي الإجمالي، والمساهمة في خلق الوظائف المستدامة، كذلك سيوفر البنك خدمات التمويل التجاري لما يصل إلى 250 مستفيدًا، وحلول إدارة النقد والتمويل التأجيري بأسعار تنافسية ومزايا تفضيلية خاصة؛ فضلًا عن المساهمة الفاعلة مع "مدن" لاستقطاب ما لا يقل عن 60 شركة ذات قيمة مضافة إلى المدن الصناعية التابعة لـ"مدن".

ونوّه بسعي الطرفين لبناء قدرات ما لا يقل عن 300 متدرب من خلال أكاديمية البنك وكذلك تأهيل بعض مستفيدي الاتفاقية للطرح العام بالسوق الموازية "نمو".

وأفاد "السالم" في ختام تصريحه بأن "مدن" تقدم ضمن باقة منتجاتها التي تشمل: الأراضي الصناعية، والأراضي الاستثمارية، وحاضنات الأعمال، والحلول اللوجستية، واحات "مدن"، وأرضًا وقرضًا صناعيًّا، بالإضافة إلى المصانع الجاهزة بمساحات مختلفة للشركاء المستثمرين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتتوفر فيها صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومكاتب إدارية، تستهدف الصناعات المختلفة، من أجل تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والعالمية.

وتضطلع "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، وهي تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة. وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198.8 مليون م² حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3.474 مصنعًا منتجًا.