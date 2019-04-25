، عبر "دراجة هوائية".. الرحالة "زين الدين" يصل الشعبية قادماً من تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - وجهته النهائية جازان.. 30 يوماً و1700 كم تحت شعار رؤية 2030

وصل الرحالة عبدالله بن علي زين الدين، صباح اليوم، منطقة الشعبية التابعة لمكة المكرمة، قادماً من تبوك في رحلة عبر دراجة هوائية بهدف الوصول إلى جازان، تحت شعار رؤية 2030.

وتقدّر المسافة الإجمالية التي سيقطعها الرحالة من شمال المملكة إلى جنوبها بـ1700 كيلومتر.

وكان الرحالة "زين الدين" قد بدأ رحلته منطلقاً من منطقة تبوك في الثاني من شهر شعبان الجاري، أي قبل 18 يوماً، يصحبه خلال الرحلة دوريات أمنية تابعة للشرطة العسكرية التابعة للمنطقة الشمالية الغربية، ودوريات من قيادة القوات الخاصة لأمن الطرق بتبوك؛ حيث التقى بداية انطلاقه بقائد المنطقة الشمالية الغربية اللواء ظافر الشهري، ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بتبوك الدكتور مبروك الشليبي.

وتفصيلاً، وصل الرحالة "زين الدين" صباح اليوم الخميس، منطقة الشعبية التابعة لمكة المكرمة، بعد 18 يوماً من رحلته، وبذلك قد قطع مسافة تقدّر بـ1048 كيلومتراً، حيث تبقى عليه 658 كليومتراً، ليصل إلى نقطة النهاية في مدينة جازان.

وأشار الرحالة "زين الدين" في تصريح لـ"الخليج 365" إلى أنه حرص على اصطحاب قطع غيار لدراجته الهوائية التي راهن عليها أن تحمله كل هذه المسافة دون إبدالها بأخرى، كما قدّم شكره الخاص لـ"الخليج 365" على الدعم لتحقيق رسالته العظيمة التي تحمل شعار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، إلى جانب تخصيص جزء من رحلته في الجانب الإنساني بعنوان "سجّل وأنقذ حياة"؛ للتوعية بأهمية وسهولة التبرع بالخلايا الجذعية، للمساهمة في معالجة الأشخاص المصابون بأمراض سرطان الدم والأنيميا المنجلية وبعض الأمراض الوراثية.

وعلى هامش وصوله جدة، التقى الرحالة "زين الدين"، الأمير سعود بن عبدالله جلوي وكيل محافظة جدة، كما التقى قائد المنطقة الغربية اللواء الطيار الركن عبدالله بن علي الطويلعي بقيادة المنطقة الشمالية الغربية، وزار مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة بالعاصمة المقدسة، حيث شارك في حياكة كسوة الكعبة.

وقام السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية التابع لمركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية بتكريم الرحالة، في حفل حضره المهندس خالد باكلكا المدير التشغيلي بمستشفى الحرس الوطني بجدة، ومدير السجل الدكتور محمد الأحمري، وعميد كلية الطب بجامعة الملك سعود للعلوم الطبية الدكتور منصور القرشي.

ومن المتوقع أن يصل الرحالة "زين الدين" جازان بعد 12 يوماً، لتكون إجمالي الأيام التي قطعها منذ انطلاقه من منطقة تبوك عبر دراجة هوائية 30 يوماً، وبمسافة تقدّر بـ1700 كيلومتر.