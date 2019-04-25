، "ابتدائية مشار" تُحقق بطولة دوري المدارس بمنطقة حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - رعى مدير عام التعليم بمطقة حائل الدكتور يوسف الثويني المباراة الختامية لبطولة دوري المدارس في المنطقة.

وحقق فريق "صقور مشار" ممثل مدرسة ابتدائية مشار، كأس البطولة، بعد تغلبه على فريق ابتدائية بن باز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وكانت البطولة قد انطلقت بمشاركة 319 فريقًا على مستوى منطقة حائل في دوري المدارس مثّلهم 3587 لاعبًا.

من جانبه، أعرب مدرب فريق صقور مشار المعلم سلمان يوسف العنزي، عن سعادته وفرحته بتحقيق اللقب؛ لافتًا إلى أن هذا الإنجاز تَحَقق بتكاتف الجميع؛ مشيرًا إلى أن فريقه استعد بشكل جيد، معترفًا بقوة الفِرَق المشاركة في هذا الدوري.

وقدّم "العنزي" شكره لمدير عام التعليم لرعايته البطولة ولجميع المنظمين خاصةً إدارة النشاط الطلابي ممثلًا في قسم النشاط الرياضي، وكذلك قسم التربية البدنية في تعليم منطقة حائل.