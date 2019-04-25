السعودية اليوم / فريق فرع العمل والتنمية الاجتماعية الشمالية يزور جمرك جديدة عرعر للتعريف بمبادرة " الأولوية لهم "



عرعر 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

قام فريق من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية أمس، بزيارة جمرك منفذ جديدة عرعر بهدف التعريف بمبادرة "الأولوية لهم"، والموجهة لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها طفل رضيع.

وأوضح مدير العلاقات العامة بفرع وزارة العمل والتنمية بالحدود الشمالية عايد بن مرضي العنزي، أن المُبادرة تأتي ضمن مجموعة من المبادرات التي تطلقها وزارة العمل والتنمية لتحسين جودة الحياة لأفراد المجتمع، كبار السن وذوي الإعاقة والمرأة الحامل ومن لديها أطفال، من خلال توفير الأولوية لهم في الحصول على احتياجاتهم من الخدمات بأسهل الطرق وأسرعها.

من جهته قدم مدير جمرك جديدة عرعر خالد العطوي، شكره لفرع وزارة العمل والتنمية بالمنطقة على جهودهم في إنجاح المبادرات.

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12:41ت م

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