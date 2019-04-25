السعودية اليوم / "الغذاء والدواء" تفوز بجائزة مكة للتميّز عن فرع التميز الإداري



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

كرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الهيئة العامة للغذاء والدواء (فرع مكة المكرمة) بجائزة مكة للتميّز في دورتها العاشرة (فرع التميز الإداري)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.

وسلّم الأمير خالد الفيصل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي الجائزة خلال الحفل الذي أُقيم في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة أمس.

وعبّر الدكتور الجضعي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على تكريم الهيئة ممثلةً بفرع منطقة مكة المكرمة, مبيناً أن الجائزة تتويج لجهود الزملاء في فرع مكة المكرمة وسائر المناطق في الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف لضمان سلامة وحماية المستهلك.

وأضاف أن الهيئة تسعى خلال السنوات الأربع القادمة لتكون ضمن أفضل خمس جهات رقابية في العالم لعزيز الصحة العامة والإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية

من جهته أكد المدير التنفيذي لفرع منطقة مكة المكرمة بالهيئة موسى الفيفي أن الجائزة تأتي تتويجاً لجهود موظفي "الغذاء والدواء" وحرصهم على التميّز في أداء العمل.

ويأتي فوز فرع الهيئة بالجائزة، نظير تنفيذه مبادرات نوعية في أعمال التفتيش المحلي في المنافذ والمراكز التجارية والصيدليات، ومتابعة تطبيق لائحة السعرات الحرارية لتحقيق مستوى رقابة ذاتية، والإسهام في رفع مستوى الصحة العامة للمستهلك.

وتُمنح جائزة التميز الإداري تقديراً لإنجازات الجهات أو الأفراد المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة في منطقة مكة المكرمة.

// انتهى //

12:40ت م

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الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسكرّم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل، الهيئة العامة للغذاء والدواء (فرع مكة المكرمة) بجائزة مكة للتميّز في دورتها العاشرة (فرع التميز الإداري)، وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة.وسلّم الأمير خالد الفيصل معالي الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام بن سعد الجضعي الجائزة خلال الحفل الذي أُقيم في مقر إمارة منطقة مكة المكرمة بجدة أمس.وعبّر الدكتور الجضعي عن شكره وتقديره لأمير المنطقة ونائبه على تكريم الهيئة ممثلةً بفرع منطقة مكة المكرمة, مبيناً أن الجائزة تتويج لجهود الزملاء في فرع مكة المكرمة وسائر المناطق في الرقابة على الغذاء والدواء والأجهزة والمنتجات الطبية ومنتجات التجميل والأعلاف لضمان سلامة وحماية المستهلك.وأضاف أن الهيئة تسعى خلال السنوات الأربع القادمة لتكون ضمن أفضل خمس جهات رقابية في العالم لعزيز الصحة العامة والإسهام في تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.من جهته أكد المدير التنفيذي لفرع منطقة مكة المكرمة بالهيئة موسى الفيفي أن الجائزة تأتي تتويجاً لجهود موظفي "الغذاء والدواء" وحرصهم على التميّز في أداء العمل.ويأتي فوز فرع الهيئة بالجائزة، نظير تنفيذه مبادرات نوعية في أعمال التفتيش المحلي في المنافذ والمراكز التجارية والصيدليات، ومتابعة تطبيق لائحة السعرات الحرارية لتحقيق مستوى رقابة ذاتية، والإسهام في رفع مستوى الصحة العامة للمستهلك.وتُمنح جائزة التميز الإداري تقديراً لإنجازات الجهات أو الأفراد المتميزين في تقديم أفضل الحلول والخدمات الإدارية ذات النتائج والمخرجات المميزة في منطقة مكة المكرمة.// انتهى //12:40ت م0064

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