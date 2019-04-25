السعودية اليوم / مدير جامعة الملك فيصل يستقبل أعضاء لجنة تسويق هوية الأحساء



الأحساء 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

استقبل معالي مدير جامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي أمس، أعضاء لجنة تسويق هوية الأحساء في غرفة الأحساء برئاسة رئيس اللجنة عماد بن مهدي الغدير، بحضور عدد من مسؤولي الجامعة وذلك بمقرها في الهفوف.

وأوضح معالي الدكتور العوهلي على عمق العلاقة بين الجامعة وغرفة الأحساء، كونهما يمثلان أيقونتي العطاء المجتمعي في واحة الأحساء، مؤكداً أهمية هذه الشراكة والتي تأخذ بعداً استراتيجياً في خطط الجامعة للرقي بالمجتمع.

بدوره أكد عضو لجنة هوية الأحساء وليد الهاشم، أهمية إثراء المحتوى الإلكتروني في الويكيبيديا عن الأحساء، وإبراز ما تحتويه من موروث حضاري واقتصادي واجتماعي يمتد لآلاف السنين.

يشار إلى أن لجنة تسويق هوية الأحساء أطلقتها غرفة الأحساء في عام 2017م، وتتجلى رؤيتها في المساهمة لأن تكون هوية الأحساء راسخة وجاذبة ومستدامة بما تحتويه من موارد طبيعية وتراث اجتماعي واقتصادي والعبور بها نحو آفاق المستقبل.

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12:36ت م

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