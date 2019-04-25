السعودية اليوم / لجنتا الصحة والتعليم بمجلس الشورى تجتمعان بعدد من المسؤولين



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

عقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي أمس، اجتماعاً مع المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن الغنيم، وذلك لمناقشة مشروع " النظام الشامل لزراعة الأعضاء البشرية في المملكة العربية

وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالمدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مؤكداً على أهمية استجلاء آراء مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة الأنظمة والتقارير، بما ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشتها.

بعد ذلك استعرض المجتمعون أحكام المشروع التي تهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها، وتحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية.

وفي نهاية الاجتماع خلصت اللجنة إلى عدد من المقترحات والرؤى والتوصيات التي أبداها المجتمعون على مشروع النظام.

من جانب آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجيغمان أمس، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور عمر بن إبراهيم العامر.

وتم خلال الاجتماع استعراض مهام وأعمال اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية، وبحث سبل التعاون في حل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب.

// انتهى //

12:33ت م

0062



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسعقدت اللجنة الصحية بمجلس الشورى في مقر المجلس برئاسة عضو المجلس الدكتور عبدالإله ساعاتي أمس، اجتماعاً مع المدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء الدكتور محمد بن عبدالرحمن الغنيم، وذلك لمناقشة مشروع " النظام الشامل لزراعة الأعضاء البشرية في المملكة العربية السعودية ".وفي بداية الاجتماع رحب رئيس اللجنة بالمدير العام للمركز السعودي لزراعة الأعضاء، مؤكداً على أهمية استجلاء آراء مسؤولي الجهات الحكومية أثناء دراسة الأنظمة والتقارير، بما ينعكس على جودة مخرجات اللجان والقرارات التي يتخذها المجلس بعد مناقشتها.بعد ذلك استعرض المجتمعون أحكام المشروع التي تهدف إلى تنظيم التبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها في الجهات المرخص لها، وتحديد مسؤولياتها بهدف المحافظة على الحياة البشرية.وفي نهاية الاجتماع خلصت اللجنة إلى عدد من المقترحات والرؤى والتوصيات التي أبداها المجتمعون على مشروع النظام.من جانب آخر، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الجيغمان أمس، اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب في مجلس الغرف السعودية برئاسة الدكتور عمر بن إبراهيم العامر.وتم خلال الاجتماع استعراض مهام وأعمال اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية، وبحث سبل التعاون في حل كثير من التحديات والمعوقات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب.// انتهى //12:33ت م0062

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / لجنتا الصحة والتعليم بمجلس الشورى تجتمعان بعدد من المسؤولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.