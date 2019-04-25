السعودية اليوم / مدير تعليم حائل يكرم المتميزين المرشحين لجائزة التعليم للتميز في دورتها العاشرة



حائل 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

كرم مدير عام التعليم بمنطقة حائل الدكتور يوسف بن محمد الثويني اليوم، المتميزين والمتميزات من أبناء المنطقة المرشحين لجائزة التعليم للتميز بدورتها العاشرة للعام الدراسي 1439 - 1440هـ بجميع فئاتها التعليمية، كما كرم المعلمة فاطمة بنت سالم التميمي من المدرسة الثامنة الثانوية لتحقيقها جائزة حمدان بن راشد للأداء التعليمي بدورتها الحادية والعشرين على مستوى الخليج العربي، وذلك بمقر الإدارة.

واستعرض مدير مركز التميز بتعليم حائل الدكتور طلال بن حمود السلمان، خلال اللقاء أهم منجزات المركز ودوره التوعوي والتنظيمي على مستوى الجوائز المحلية والإقليمية والدولية، وما حظي به المركز من دعم وتشجيع ومتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة.

من جهته أشاد الدكتور الثويني بالإسهامات والإنجازات الكبيرة التي تحققت على يد المتميزين في تعليم حائل، وتمثيلهم لأنفسهم وبلدهم التمثيل اللائق في المحافل المحلية والإقليمية والدولية، منوهاً بما حققته المعلمة فاطمة التميمي وحصولها على المركز الأول خليجياً عن فئة المعلم المتميز، حاثاً العاملين في الميدان التعليمي إلى السعي الدائم في تحقيق الجودة واستدامتها والعمل بروح الفريق الواحد للنهضة بالتعليم وتجويد مخرجاته.

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12:33ت م

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