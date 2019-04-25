

المدينة المنورة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أقامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع البنك الدولي اليوم، ورشة عمل بعنوان " أنسنة المدن " بحضور 30 متدرباً من صناع القرار والموظفين التنفيذيين بالأمانة، لمناقشة التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه المدينة، وعرض التجربة الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية في أنسنة المدن.

وتأتي الورشة في سياق التعاون الفني بين المملكة العربية

//انتهى //

12:32ت م

0060



المدينة المنورة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسأقامت أمانة منطقة المدينة المنورة بالتعاون مع البنك الدولي اليوم، ورشة عمل بعنوان " أنسنة المدن " بحضور 30 متدرباً من صناع القرار والموظفين التنفيذيين بالأمانة، لمناقشة التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه المدينة، وعرض التجربة الدولية، وتقديم أفضل الممارسات العالمية في أنسنة المدن.وتأتي الورشة في سياق التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية والبنك الدولي، كجزء من برنامج التعزيز المؤسسي P168709 لأمانات المناطق، بهدف الاطلاع على الخبرات العالمية، التي تعتبر فرصة مهمة لدعم المدينة المنورة لجعلها مدينة رائدة، وأكثر استدامة وملائمة للعيش وفق الطرق الدولية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.//انتهى //12:32ت م0060

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / " أنسنة المدن" ورشة عمل بأمانة المدينة المنورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.