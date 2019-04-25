السعودية اليوم / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي رئيسة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخطيط والتطوير الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي، في مقر المركز بالرياض أمس، رئيسة مجلس إدارة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات (جافي)الدكتورة نجوزي أوكونجو إيويالا.

واستعرض الغامدي جهود مركز الملك سلمان للإغاثة في مجال تطعيم الأطفال حول العالم من خلال دعمه لبرنامج مكافحة الحصبة وشلل الأطفال والنكاف والسعال الديكي والكزاز والتهاب السحايا والكبد الوبائي ب والدفتيريا في اليمن، ومنع الأمراض الوبائية والسارية بين اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري، وغيرها من البرامج المخصصة لتحسين صحة الطفل والمرأة في الدول المتضررة بالعالم.

وبحث الجانبان خلال اللقاء دور المركز في التغلب على التحديات القائمة وتعديل الإجراءات المتخذة لزياد فرص الحصول على التحصينات واللقاحات في الدول الأكثر فقرًا على مستوى العالم.

وقدمت رئيسة التحالف العالمي للتحصين واللقاحات الشكر على الدعم الذي تقدمه المملكة ممثلة بالمركز في مجال تحصين الأطفال وتوفير اللقاحات لهم والعناية بصحة الطفل في الدول المحتاجة.

//انتهى//

12:31ت م

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