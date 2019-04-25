السعودية اليوم / جامعة جدة توقّع اتفاقيتي تعاون وشراكة استراتيجية مع أحد البنوك



جدة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

وقعت جامعة جدة اتفاقيتي تعاون وشراكة استراتيجية, مع أحد البنوك العاملة في المملكة, وذلك ضمن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, أمس في الرياض.

وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء حاضنة للمبادرات

// انتهى //

12:27ت م

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جدة 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسوقعت جامعة جدة اتفاقيتي تعاون وشراكة استراتيجية, مع أحد البنوك العاملة في المملكة, وذلك ضمن أعمال الدورة الأولى لمؤتمر القطاع المالي الذي انطلق برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -, أمس في الرياض.وتضمنت الاتفاقية الأولى إنشاء حاضنة للمبادرات السعودية في مجال المصرفية الإسلامية, التي تعد الأولى على مستوى العالم وتعنى باستقبال الأفكار الإبداعية في مجال الاقتصاد الإسلامي وخاصة تكنولوجيا الاقتصاد (فنتك) المتعلقة بالبنوك الإسلامية, فيما تختص الاتفاقية الثانية التدريب في مجال الاقتصاد الإسلامي, مقدم من جامعة جدة للبنك .// انتهى //12:27ت م0056

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