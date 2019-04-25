السعودية اليوم / الأمم المتحدة تنقل 325 لاجئًا من مركز احتجاز بن غشير بسبب الاشتباكات



طرابلس 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 ابريل 2019 م واس

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنها نقلت 325 لاجئًا من مركز احتجاز منطقة قصر بن غشير جنوبي طرابلس في ظل تدهور الأمن وتصاعد العنف قرب العاصمة.

وذكرت المفوضية في بيان لها اليوم أن اللاجئين نقلوا إلى مركز احتجاز في الزاوية بشمال غرب ليبيا حيث تقل المخاطر التي يواجهونها.

وأضافت أن "عملية الإجلاء الأخيرة ترفع عدد المهاجرين واللاجئين الذين نقلوا بسبب الاشتباكات إلى 825 في أربع عمليات خلال الأسبوعين الماضيين".

يأتي ذلك فيما دعت المفوضية إلى إطلاق سراح 3 آلاف لا يزالون محتجزين.

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12:17ت م

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