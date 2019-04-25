السعودية اليوم / مركز الاتصال الموحد بالشؤون الإسلامية ينهي حل أكثر من 3421 بلاغاً



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أنهى مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، منذ اطلاقه قبل ستة أشهر وحتى اليوم، حل أكثر من 3421 بلاغاً، شملت خدمات المساجد، وشؤون الدعوة، وجمعيات تحفيظ القرآن الكريم، والمكاتب التعاونية، وشؤون الوزارة، وقد قام فريق المركز بمتابعة إنجاز هذه البلاغات الواردة مع الجهات المختصة بالوزارة في إطار اختصاص كل منها.

جاء ذلك في تقرير أصدرته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عن عمل مركز الاتصال الموحد "1933" خلال الستة أشهرٍ الماضية، حيث أوضح أن المركز تلقى 1866 بلاغاً بمنطقة الرياض، و842 بلاغاً بمنطقة مكة المكرمة،و615 بلاغاً في المنطقة الشرقية، و315 بلاغاً بمنطقة عسير، و255 بلاغاً بمنطقة القصيم، و207 بلاغات في منطقة المدينة المنورة، و203 بلاغات بمنطقة جازان، كما تم تلقي 144 بلاغاً بمنطقة الجوف، و97 بلاغاً في منطقة حائل، و92 بلاغاً بمنطقة تبوك، فيما تلقى المركز 55 بلاغاً بمنطقة الحدود الشمالية، و46 بلاغاً بمنطقة الباحة، و40 بلاغاً في منطقة نجران.

وتؤكد وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على دور المواطن في دعم الوزارة والتبليغ عن أي مخالفة أو ملاحظة، إدراكاً منها على أهمية دورهم المشترك مع الوزارة، وأنها ستعمل على مضاعفة الجهود لتلافي أي قصور، والتعامل مع جميع البلاغات الواردة إليها بأسرع وقت ممكن، حيث يقوم فريق مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" بالتواجد على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع.

يذكر أن مركز خدمة الاتصال الموحد "1933" أطلقه معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بتاريخ 15 / 2 / 1440هـ، في إطار جهود الوزارة للقيام بواجبها في خدمة بيوت الله والعناية بها وتهيئتها على الوجه الأكمل، وكذلك جمعيات تحفيظ القرآن الكريم وما تقوم به من أعمال جليلة في تعليم أبنائنا وبناتنا القرآن الكريم وتنشئتهم على حفظه وتدبره والعمل بما فيه، وأيضاً ما يتعلق بالدعوة إلى الله التي تنفذها الوزارة عبر برامج ومناشط متعددة، وما تقوم به المكاتب التعاونية من جهود لتوعية أفراد المجتمع، وتبصيرهم بأمور دينهم، ولتطوير العمل بالوزارة بما يتفق مع رؤية المملكة 2030 في تقديمها للخدمات، ومتابعة احتياجات المواطنين لتعزيز مسيرة التطور والنماء، والارتقاء بالخدمات للتيسير على المواطنين وراحتهم.

// انتهى //

12:06ت م

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