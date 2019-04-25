السعودية اليوم / "سباهي" تمنح مستشفى الزلفي العام شهادة الاعتماد



الرياض 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

حصل مستشفى الزلفي العام على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «CBAHI» لعام2019، وذلك بعد أن نجح في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة للمتطلبات الأساسية للسلامة، واجتياز التقييم الشامل والالتزام بتطبيق معايير الجودة.

وأوضح مدير المستشفى الزلفي الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد أن حصول المستشفى على هذه الشهادة ما هو إلا نتاج مباشر للجهد الكبير والعمل الجماعي الذي قدم من خلال العمل اليومي المتواصل من قبل جميع المنسوبين. مشيرا إلى أن إدارة المستشفى تسعى دائما إلى تطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع خدماتها المقدمة للمرضى والمراجعين، مقدماً شكره لكل من أسهم في هذا النجاح للحصول على الاعتماد .

ويعد «CBAHI» هو الجهة الرسمية المخولة لمنح شهادات الاعتماد لجميع منشآت الرعاية الصحية العاملة في القطاعين العام والخاص في المملكة، وتكمن مهام المركز الرئيسية في وضع معايير جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى التي يتم بموجبها تقييم جميع منشآت الرعاية الصحية لإقامة الدليل على التقيد بتلك المعايير.

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11:48ت م

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