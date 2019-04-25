السعودية اليوم / مناشط دعوية بالشرقية خلال النصف الأول من هذا العام 1440



الدمام 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واس

أصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تقريراً تضمن أهم منجزاته خلال فترة النصف الأول من العام الجاري1440هـ، التي تنوعت مابين محاضرات، وندوات، وتوزيع مصاحف وكتب، ورحلات عمرة، ودورات رياضية، وملتقيات وجولات دعوية.

وأوضح التقرير أن الفرع نفذ خلال هذه المدة (77) محاضرة ضمن برنامج لحمة وطن، كما نفذ عدداً من البرامج اشتملت على (753) ندوة، القاها (23) داعية.

كما ذكر التقرير أنه تم إلقاء (11969) كلمة دعوية، في حين بلغت مناشط رحلات العمرة التي نفذها الفرع (905) رحلة، كما ذكر التقرير أن عدد اللقاءات للأئمة والخطباء والمؤذنين بلغ (1181) لقاء، وبلغ عدد الدورات

وجاء في التقرير أن جهود الفرع الدعوية أسفرت عن إسلام (5499) شخصاً من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد الدروس والمحاضرات الخاصة بالفرع (12199) درساً ومحاضرة، كما بلغ المصاحف وتراجم معاني القرآن التي تم توزيعها (32405) مصحفاً، وتم توزيع (306855) مطبوعة.

الجدير بالذكر أن هذه البرامج تحظى بدعم من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال وبرامج الفروع في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية (2030).

// انتهى //

11:48ت م

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الدمام 20 شعبان 1440 هـ الموافق 25 إبريل 2019 م واسأصدر فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية، تقريراً تضمن أهم منجزاته خلال فترة النصف الأول من العام الجاري1440هـ، التي تنوعت مابين محاضرات، وندوات، وتوزيع مصاحف وكتب، ورحلات عمرة، ودورات رياضية، وملتقيات وجولات دعوية.وأوضح التقرير أن الفرع نفذ خلال هذه المدة (77) محاضرة ضمن برنامج لحمة وطن، كما نفذ عدداً من البرامج اشتملت على (753) ندوة، القاها (23) داعية.كما ذكر التقرير أنه تم إلقاء (11969) كلمة دعوية، في حين بلغت مناشط رحلات العمرة التي نفذها الفرع (905) رحلة، كما ذكر التقرير أن عدد اللقاءات للأئمة والخطباء والمؤذنين بلغ (1181) لقاء، وبلغ عدد الدورات الرياضية التي نظمت (34) دورة.وجاء في التقرير أن جهود الفرع الدعوية أسفرت عن إسلام (5499) شخصاً من مختلف الجنسيات، وبلغ عدد الدروس والمحاضرات الخاصة بالفرع (12199) درساً ومحاضرة، كما بلغ المصاحف وتراجم معاني القرآن التي تم توزيعها (32405) مصحفاً، وتم توزيع (306855) مطبوعة.الجدير بالذكر أن هذه البرامج تحظى بدعم من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي يتابع أعمال وبرامج الفروع في إطار رسالة الوزارة في الدعوة إلى الله، ونشر الوسطية والاعتدال، ومحاربة الغلو والتطرف في ضوء مواكبة الوزارة لرؤية (2030).// انتهى //11:48ت م0044

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