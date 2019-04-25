انت الان تتابع تفاصيل خبر التحالف يسقط طائرة استطلاع للحوثيين جنوبي اليمن والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 11:47 صباحاً - أسقطت قوات التحالف السعودي - الإماراتي طائرة مسيرة حاولت استهداف مقر له بمدينة البريقة جنوبي اليمن. جاء ذلك بحسب ما أعلنت مصادر محلية في مدينة عدن اليمنية لموقع "الجزيرة"، اليوم الخميس. وكانت قناة المسيرة التابعة لمليشيات الحوثيين قالت إن سلاح الجو المسير التابع للمليشيا نفذ هجوماً جوياً بطائرة قاصف (2 K) على مقر قيادة القوات الإماراتية في البريقة بعدن. وتصاعد في الآونة الأخيرة استخدام الحوثيين الطائرات المسيرة في قصف المدن السعودية ومواقع الجيش اليمني ومقار التحالف باليمن، والتي كان آخرها استهداف مدينة سيئون بأكثر من 10 طائرات مسيرة خلال عقد جلسات البرلمان.

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