انت الان تتابع تفاصيل خبر مفتي ليبيا يدعو لعدم دعم "آل سعود" عبر العمرة والحج والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 25 أبريل 2019 11:47 صباحاً - دعا الصادق الغرياني، مفتي حكومة الوفاق الليبية، من أدّى العمرة أو الحج سابقاً إلى عدم التوجه إلى آداء الفريضة من جديد حتى لا يدعم "حكام السعودية بأمواله" ويساهم بقتل المسلمين.

وقال الغرياني في مقطع فيديو تداوله ناشطون على موقع "تويتر"ـ اليوم الخميس، "أقول للناس المعتمرين وللحجاج، من حج مرة ومن اعتمر مرة فلا ينبغي أن يدفع آلاف الريالات في جيوب حكام السعودية ليقتلوا به أبناء المسلمين، يقتلونهم في اليمن وليبيا وسيقتلونهم في السودان والجزائر وتونس".

وتابع الغرياني المقيم في مدينة إسطنبول التركية قائلاً: "كما قلت ليس هناك بقعة في الأرض إلا ويسعون فيها فساداً بأموالهم، فمن حج أو اعتمر مرة بحجه أو عمرته بعد ذلك إثمهما أكبر من نفعهما".

وأضاف: "هذه الفتوى أتحمل مسؤوليتها أمام الله، أقولها للشعب الليبي ولجميع بلاد المسلمين".

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وشدد على أن "من حج أو اعتمر فلا ينبغي أن يحج ويعتمر ويدفع الأموال لحكام السعودية ويقتلوا بها أبناء المسلمين في أنحاء الدنيا".

جدير بالذكر أن قوات التحالف العربي بقيادة السعودية ساهمت في الحرب اليمنية منذ العام 2015 لدعم الجيش اليمني في قتال الحوثيين، إلا أنها خلال هذه السنوات أسقطت العديد من القتلى والجرحى المدنيين وتسبب في نزوح وتهجير ملايين السكان.

وطالبت العديد من المنظمات الحقوقية والدولية بوقف الحرب في اليمن دون أن تلقى هذه الدعوات استجابة من دول التحالف.

كما أن هناك تدخلات للسعودية في العديد من الدول ومخاوف من أن تؤدي لتصعيد ضد المدنيين مع مرور الوقت.